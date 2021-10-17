Предупреждение от Романа Бессмертного: Россия готовит Харьковские соглашения - 2

Об этом он предупредил в ри программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Espreso.TV .



По словам политика, российская сторона всячески пытается посадить Киев стол переговоров по газовому вопросу.



"Москва требует окольными путями, чтобы Киев сел за стол переговоров по газу. Может выскочить идея Харьковских соглашений - 2", - заявил Бессмертный.



По мнению дипломата, такие обстоятельства договоренности лишь обострят внутриполитическую ситуацию в Украине и, соответственно, на это, среди прочего, сейчас делает ставку Кремль.



"Более того, это приведет к катастрофе. Москва готова шахер-махер такой сделать, чтобы в очередной раз поставить Киев в конфликт с украинским обществом", - отметил эксперт.



Роман Безсмертный также акцентировал внимание на том, что очередная фаза экономической и геополитической агрессии России против Украины разворачивается в условиях смены власти в Германии, ситуации подготовки президентских выборов во Франции, рост напряженности в Тихоокеанском бассейне и перехода США к новой политике после прихода в Белый дом Джо Байдена.



"Все это составляет тот пакет проблем, который позволяет сегодня Путину маневрировать и ставить ультимативные требования перед украинским руководством", - подчеркнул дипломат.





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