Предупреждение Генштаба ВСУ: Telegram канал "НачШтаба" модерируют россияне
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждает пользователей Telegram о том, что канал "НачШтаба" модерируется российским ИПСО (информационно-психологические операции)
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Просим максимального распространения админов украинских каналов! Фейсбук, Твиттер, ТикТок, Инстаграм. Официально. Канал "НачШтаба" модерируется российским ИПСО! Военнослужащие, перестаньте корректировать огнем врага!" - говорится в сообщении.
В генштабе также призывают военных не предоставлять каналу информацию о повреждениях объектов, передвижении войск, позициях и настроении в украинских подразделениях.
"Призыв! Завалите админов спамом!" - отметили в сообщении.
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