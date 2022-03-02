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Предупреждение Генштаба ВСУ: Telegram канал "НачШтаба" модерируют россияне

2 мартa, 2022 среда
05:52
война с Россией

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждает пользователей Telegram о том, что канал "НачШтаба" модерируется российским ИПСО (информационно-психологические операции)

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Просим максимального распространения админов украинских каналов! Фейсбук, Твиттер, ТикТок, Инстаграм. Официально. Канал "НачШтаба" модерируется российским ИПСО! Военнослужащие, перестаньте корректировать огнем врага!" - говорится в сообщении.

В генштабе также призывают военных не предоставлять каналу информацию о повреждениях объектов, передвижении войск, позициях и настроении в украинских подразделениях.

"Призыв! Завалите админов спамом!" - отметили в сообщении.

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