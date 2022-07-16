Об этом рассказала травмотерапевт, ЭМДР терапевт, координатор кризисной психологической службы города Львова Оксана Наконечная в эксклюзивном интервью для Эспрессо.

По ее словам, есть определенные правила, определенные методы профилактики борьбы со стрессом. Но очевидно, что на войне травматические события настолько массивны и сильны, что предотвратить и быть готовым на сто процентов невозможно.

"Мы все есть люди, мы имеем разный опыт за плечами, мы имеем разные стратегии преодоления, мы имеем разные воспитания. И это все влияет на то, как мы функционируем в каких-то стрессовых условиях", - сказала травмотерапевт.

В первую очередь для предотвращения сильного нервного стресса следует понимать, а что собственно это такое. Поэтому для военных проводят тренинги, где объясняют, что такое травма, что такое стресс, когда возникают травмы.

"Потому что сам по себе стресс – это нормальное явление в нашей жизни. Мы стресс переживаем каждый день. Только все зависит от уровня стресса. Объясняем, что это такое, как оно происходит, как эти процессы проходят, что происходит с психикой человека, который переживает определенное травматическое событие. Это дает половину успеха. Ведь если ты предупрежден - ты вооружен. Это касается как военных, так и всех украинцев в целом", - отметила Наконечная.

Также важно знать, как можно самостоятельно помочь во время сильного нервного потрясения. Для этого есть разработанные психологами особые техники, которые достаточно просто отыскать в вебе.

"Сейчас, что радует, за последние восемь лет, много публикаций, много видео разнообразных о том, что можно сделать, и как можно себе помочь. Существуют конкретные техники и какие-то общие вещи, объяснения", - сказала травмотерапевт.

Оксана Наконечная рассказала, что количество психологов в Украине значительно увеличилось по сравнению с 2014 годом, что не может не радовать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb