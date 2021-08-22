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Предстоятель УГКЦ Святослав пояснил, что следует понимать украинцам в 30-ю годовщину независимости

22 августа, 2021 воскресенье
20:30
Общество

30 лет назад независимость Украины не возникла с нуля, как некая себе случайность, украинская государственность имеет тысячелетнюю историю

Об этом он рассказал в эфире "Живого телевидения", передает Еспресо.TV .

Святослав, в частности, подчеркнул, что украинский трезубец является знаком Святого равноапостольного князя Владимира.

"Я помню, как мой дедушка показывал мне банкноты с трезубцем еще Украинской Народной Республики. На трезубце можно было расшифровать слово "воля". За ту волю наши предки на своей родной земле боролись веками", - отметил духовный наставник греко-католиков.

Именно поэтому, подчеркнул глава УГКЦ, в этом году мы празднуем восстановление украинской государственности. Современное Украинское государство является плодом движения целых поколений на протяжении тысячелетия.

"Нашу национальную память хотели украсть, присвоить. На протяжении многих исторических моментов мы жили на родной земле, но в чужих государствах. Мы даже научились не доверять государству, считать его чем-то чужим, враждебным, следить, чтобы наши частные интересы не пересекались с государственными. Это наш недостаток, который еще сегодня нас преследует ", - приводит слова предстоятеля официальный сайт УГКЦ .

"Но тех 30 лет правда, историческая память начинала постоянно выходить наружу, завоевывать сердца и умы украинцев. И мы сегодня понимаем, что 30 лет назад мы получили дар Божий, за который тысячелетиями боролись наши предки и наши предшественники", - пояснил Святослав.

При этом он назвал три важных момента, которые, по его мнению, стоит осознать к 30-му юбилею восстановления независимости Украины.

Во-первых, в День Независимости нашей Родины очень важно вспоминать героев, которые отдавали свои жизни за становление, защиту и сохранение украинской государственности.

Вторая чрезвычайно важная вещь - это осознавать, что "это государство мое, не чужое, и я за него в ответе".

"Источником власти в Украине является народ. Но народ должен контролировать ту власть, которую выбирает. Должен требовать от нее и молиться за ее действия, если нужно. Народ должен ответственно относиться к своей свободе, потому что свобода всегда связана с ответственностью", - заявил предстоятель греко-католической церкви.

Третья важная черта 30 лет независимости Украины - это то, что пали кандалы, пал Советский Союз, мы почувствовали себя свободными на своей земле, и открылись границы.

"20 лет назад святой Иоанн Павел II обратился к украинцам с призывом оставаться дома ... Мы должны это государство сегодня строить, мы сегодня защищаем ценой жизни и крови наших защитников, поэтому о них мы особенно помним, молимся и благодарим. Вместе с тем мы сегодня думаем о будущем, что наше государство, свободная Украина должна быть европейской страной, которая возвращается в лоно европейских народов и несет с собой свет своей истории, свет своих страданий и побед, свет христианской веры. Такую Украину мы хотим сегодня строить, за нее молимся и для нее живем ", - отметил Святослав.

Глава УГКЦ также заявил, что он приветствует закон о языке, который принял украинский Парламент, и считает, что это является одной из ключевых вех в строительстве нашего независимого государства:

"Мы, украинцы, должны с уважением относиться к языкам всех народов, живущих в Украине ... Однако государственная политика поддержки, защиты, продвижения языка в Украине является одной из ключевых задач Украины. Мы имеем один государственный язык, и он должен присутствовать во всех сферах делопроизводства, общества, политики, культуры. И если он потребует отдельной защиты, - добавляет он, - государство должно эти механизмы должным образом проработать ".

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греко-католики
30 лет Независимости
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