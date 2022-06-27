Пресс-офицер 112-й киевской бригады Территориальной обороны ВСУ поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Предстоятель УПЦ МП Онуфрий Березовский - это человек, 30 лет работавший для того, чтобы принести в Украину войну. Онуфрий - соответственен за те преступления, которые сейчас совершают российские террористы в Украине. Это человек, который был соучастником "русского мира", за которым скрывается человеконенавистническая идеология российского империализма, которую придумал патриарх Кирилл", - отметил Ковалев

Религиовед подчеркнул, что русская идеология имеет общие черты с германским нацизмом.

"Онуфрий ни разу не возразил патриарху Кириллу, что "русский мир" не имеет ничего общего с проповедью Креста, с проповедью спасения. Ведь "русский мир" очень схож с идеологией, которую исповедовали немецкие нацисты. Россияне так же говорят о расширении жизненного пространства только не для арийской расы, а для своей нации", - заметил Андрей Ковалев.

26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ВТО для переговоров.

После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.

7 июня синод русской православной церкви в Москве осудил собор Украинской православной церкви московского патриархата, на котором раздались заявления о независимости.

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