Предстоятель церкви московского патриархата Онуфрий - соответственен за преступления россиян в Украине, - религиовед Ковалев
Религиовед, историк Андрей Ковалев считает, что предстоятель Украинской православной церкви московского патриархата Онуфрий соответственен за преступления, которые совершают россияне в Украине
Пресс-офицер 112-й киевской бригады Территориальной обороны ВСУ поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Предстоятель УПЦ МП Онуфрий Березовский - это человек, 30 лет работавший для того, чтобы принести в Украину войну. Онуфрий - соответственен за те преступления, которые сейчас совершают российские террористы в Украине. Это человек, который был соучастником "русского мира", за которым скрывается человеконенавистническая идеология российского империализма, которую придумал патриарх Кирилл", - отметил Ковалев
Религиовед подчеркнул, что русская идеология имеет общие черты с германским нацизмом.
"Онуфрий ни разу не возразил патриарху Кириллу, что "русский мир" не имеет ничего общего с проповедью Креста, с проповедью спасения. Ведь "русский мир" очень схож с идеологией, которую исповедовали немецкие нацисты. Россияне так же говорят о расширении жизненного пространства только не для арийской расы, а для своей нации", - заметил Андрей Ковалев.
- 26 мая УПЦ МП объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ВТО для переговоров.
- После этого Крымская епархия УПЦ МП заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.
- 7 июня синод русской православной церкви в Москве осудил собор Украинской православной церкви московского патриархата, на котором раздались заявления о независимости.
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