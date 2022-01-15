Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом

Об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.

Отмечается, что 15 января днем Митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации.

В связи с заболеванием Митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

"Просим духовенство и верных возносить молитвы о скором выздоровлении Предстоятеля Православной Церкви Украины", - призвали в ПЦУ.

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