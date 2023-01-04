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Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января

4 января, 2023 среда
21:12
Общество

Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершит Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборк Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Праздничное богослужение начнется в девять часов утра. Верующих приглашают к совместной молитве.

  • Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшему "русский мир".
  • Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявил, что с 1 января больше не будет действовать договор аренды церковью Московского патриархата двух главных храмов Верхней Лавры. Речь об Успенском соборе и Трапезной церкви. В воскресенье, 1 января 2023 года, представителей Украинской православной церкви Московского патриархата не допустили в храмы Верхней лавры. Они молились в Нижней

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