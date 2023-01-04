Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января
Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершит Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ.
"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборк Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.
Праздничное богослужение начнется в девять часов утра. Верующих приглашают к совместной молитве.
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