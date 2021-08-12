Предстоятель ПЦУ Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диакона

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

"Во второй половине дня состоится официальная встреча предстоятеля ПЦУ, также он примет участие в вечернем богослужении", - говорится в сообщении.

Утром 13 августа торжественную литургию по случаю юбилея совершат Вселенский патриарх Варфоломей, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, иерархи - представители Кипрской и Элладской Церквей.

Имврос является родиной Варфоломея. В селе Агиос Теодорос он родился 29 февраля 1940 года, а 13 августа 1961 года был рукоположен во диакона.