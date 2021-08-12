Предстоятель ПЦУ Епифаний поехал на 60-летие рукоположения патриарха Варфоломея во диакона
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний начал визит на остров Имврос (Турция) по случаю празднования 60-летия рукоположения Вселенского патриарха Варфоломея во диакона
Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
"Во второй половине дня состоится официальная встреча предстоятеля ПЦУ, также он примет участие в вечернем богослужении", - говорится в сообщении.
Утром 13 августа торжественную литургию по случаю юбилея совершат Вселенский патриарх Варфоломей, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, иерархи - представители Кипрской и Элладской Церквей.
Имврос является родиной Варфоломея. В селе Агиос Теодорос он родился 29 февраля 1940 года, а 13 августа 1961 года был рукоположен во диакона.
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