Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не думаю, что предстоящие выборы в США могут что-то кардинально изменить в политике США. Если республиканцы будут руководить Палатой представителей или Сенатом, или и тем и другим, не думаю, что это изменит политику или администрацию Байдена, и, честно говоря, республиканцы в украинском вопросе неоднородны.

Американский дипломат убежден, что результаты выборов в США не изменят американский курс в поддержку Украины в войне против России.

"Победа Трампа была бы в пользу России, его соратники, по меньшей мере, безразлично относятся к Украине. Но большинство республиканцев остаются солидарными с Украиной. Несмотря на разделенность республиканцев, демократы в своих поддержках Украине - едины, поэтому выборы в США не будут проблемой для Украины", - сказал он. Даниэл Фрид.

Соединенные Штаты Америки готовы ежемесячно к концу войны выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины и призывают ЕС к подобным шагам.

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.

Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине.

Джо Байден примет участие в президентских выборах США, которые пройдут в 2024 году.

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