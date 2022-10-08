Предстоящие выборы в США не станут проблемой для Украины, - американский дипломат Фрид
Американский дипломат, эксперт по Восточной Европе и санкционной политике Даниэл Фрид убежден, что, несмотря на разделенность республиканцев, демократы в своей поддержке Украине – едины, поэтому выборы в США не будут проблемой для Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не думаю, что предстоящие выборы в США могут что-то кардинально изменить в политике США. Если республиканцы будут руководить Палатой представителей или Сенатом, или и тем и другим, не думаю, что это изменит политику или администрацию Байдена, и, честно говоря, республиканцы в украинском вопросе неоднородны.
Американский дипломат убежден, что результаты выборов в США не изменят американский курс в поддержку Украины в войне против России.
"Победа Трампа была бы в пользу России, его соратники, по меньшей мере, безразлично относятся к Украине. Но большинство республиканцев остаются солидарными с Украиной. Несмотря на разделенность республиканцев, демократы в своих поддержках Украине - едины, поэтому выборы в США не будут проблемой для Украины", - сказал он. Даниэл Фрид.
- Соединенные Штаты Америки готовы ежемесячно к концу войны выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины и призывают ЕС к подобным шагам.
- Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.
- Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине.
- Джо Байден примет участие в президентских выборах США, которые пройдут в 2024 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное