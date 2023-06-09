Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В отличие от предыдущих угроз РФ применить так и оставшиеся угрозами ядерное оружие, Россия сейчас прибегает к ядерному сценарию, но без применения тактического ядерного боеприпаса. Они очень тщательно мониторят реакцию мира на подрыв Каховской ГЭС. Кремль, согласно реакции мира, будет определять, как ему действовать дальше, поэтому на определенном этапе они решили, что можно перейти на повышение ставок и устроили подрыв Каховской ГЭС", - пояснил Гончар.

Эксперт убежден, что, повышая уровень эскалации, Россия хочет заставить Запад отказаться от помощи Украине.

"Россияне начали повышать градус эскалации. Это, в первую очередь, ориентировано на нас, однако также и на наших партнеров. Главной целью россиян является изменение взглядов на Западе о помощи Украины. И, как видим, на Западе снова вернулись к дискуссиям о вступлении Украины". в НАТО", - добавил он.