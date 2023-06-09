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Предстоящие шаги РФ по ЗАЭС будут зависеть от реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС, - эксперт по вопросам безопасности Гончар

9 июня, 2023 пятница
14:06
Война с Россией

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар убежден, что от реакции мирового сообщества на подрыв россиянами Каховской ГЭС будет зависеть дальнейшая ядерная эскалация

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В отличие от предыдущих угроз РФ применить так и оставшиеся угрозами ядерное оружие, Россия сейчас прибегает к ядерному сценарию, но без применения тактического ядерного боеприпаса. Они очень тщательно мониторят реакцию мира на подрыв Каховской ГЭС. Кремль, согласно реакции мира, будет определять, как ему действовать дальше, поэтому на определенном этапе они решили, что можно перейти на повышение ставок и устроили подрыв Каховской ГЭС", - пояснил Гончар.

Эксперт убежден, что, повышая уровень эскалации, Россия хочет заставить Запад отказаться от помощи Украине.

"Россияне начали повышать градус эскалации. Это, в первую очередь, ориентировано на нас, однако также и на наших партнеров. Главной целью россиян является изменение взглядов на Западе о помощи Украины. И, как видим, на Западе снова вернулись к дискуссиям о вступлении Украины". в НАТО", - добавил он.

  • Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
  • 7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
  • Также накануне в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.
  • На вечер 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 м – ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен. Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
терроризм
НАТО
США
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Каховская ГЭС
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