Предстоящие шаги РФ по ЗАЭС будут зависеть от реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС, - эксперт по вопросам безопасности Гончар
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар убежден, что от реакции мирового сообщества на подрыв россиянами Каховской ГЭС будет зависеть дальнейшая ядерная эскалация
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В отличие от предыдущих угроз РФ применить так и оставшиеся угрозами ядерное оружие, Россия сейчас прибегает к ядерному сценарию, но без применения тактического ядерного боеприпаса. Они очень тщательно мониторят реакцию мира на подрыв Каховской ГЭС. Кремль, согласно реакции мира, будет определять, как ему действовать дальше, поэтому на определенном этапе они решили, что можно перейти на повышение ставок и устроили подрыв Каховской ГЭС", - пояснил Гончар.
Эксперт убежден, что, повышая уровень эскалации, Россия хочет заставить Запад отказаться от помощи Украине.
"Россияне начали повышать градус эскалации. Это, в первую очередь, ориентировано на нас, однако также и на наших партнеров. Главной целью россиян является изменение взглядов на Западе о помощи Украины. И, как видим, на Западе снова вернулись к дискуссиям о вступлении Украины". в НАТО", - добавил он.
- Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
- 7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
- Также накануне в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.
- На вечер 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 м – ниже так называемой "мертвой точки", ниже которой водозабор невозможен. Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное