Предстоит еще много работы, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, - Госдеп США о приговоре по делу MH17
США приветствовали и назвали "серьезным шагом" приговор суда в Гааге по делу MH17, однако отметили, что впереди еще остается много работы, чтобы привлечь всех виновных к ответственности
Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США, обнародованном в четверг, передает Укринформ.
"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение о признании виновными трех членов российских прокси-формирований в Восточной Украине за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний", – подчеркивается в заявлении.
При этом отмечается, что решение окружного суда Гааги является "важным моментом в нынешних усилиях по установлению справедливости для 298 человек", потерявших жизнь 17 июля 2014 года.
В Госдепартаменте США отметили, что приговор явился результатом огромной работы Совместной следственной группы, в состав которой вошли органы правопорядка Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Это, как подчеркнули в Вашингтоне, отражает жесткое обязательство Нидерландов установить истину и привлечь к ответственности виновных в этом деле.
В то же время в США подчеркнули, что нужно приложить еще немало усилий в этом направлении в дальнейшем.
"Несмотря на то, что это стало серьезным шагом для установления справедливости, предстоит еще много работы, чтобы выполнить требование Совета безопасности ООН, определенное в резолюции 2166 о том, что виновные должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в документе.
- Напомним, сегодня в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH-17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.
- Также в суде по делу MH17 сообщили , что уже в следующем году могут появиться новые обвиняемые.
- Россия ожидаемо намерена игнорировать законный приговор суда и не будет выдавать Нидерландам осужденных по делу MH17 Гиркина и Дубинского.
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