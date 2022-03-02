"Представьте Зеленского, который в телевизоре делает заявление": Россия может использовать дипфейк, чтобы объявить о якобы капитуляции Украины

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Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram."Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейка. Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения", - заявили в Центре.Там отметили, что видео, сделанные из-за таких технологий, почти невозможно отличить от реальных."Знайте - это фейк! Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены - Украина не будет капитулировать", - говорится в сообщении,