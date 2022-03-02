Три самолета, два вертолета, колонны бронированной техники: Воздушные силы ВСУ сообщают о потерях оккупантов в сутки
"Представьте Зеленского, который в телевизоре делает заявление": Россия может использовать дипфейк, чтобы объявить о якобы капитуляции Украины
Россия может создать фальшивое видео, в котором якобы президент Украины Владимир Зеленский говорит о капитуляции
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.
"Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейка. Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения", - заявили в Центре.
Там отметили, что видео, сделанные из-за таких технологий, почти невозможно отличить от реальных.
"Знайте - это фейк! Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены - Украина не будет капитулировать", - говорится в сообщении,
"Представьте, что видите в телевизоре Владимира Зеленского, который делает заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – а значит, это правда. Но это не правда. Это технология дипфейка. Это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения", - заявили в Центре.
Там отметили, что видео, сделанные из-за таких технологий, почти невозможно отличить от реальных.
"Знайте - это фейк! Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Будьте уверены - Украина не будет капитулировать", - говорится в сообщении,
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное
2022, четверг
3 мартa
01:13
За неделю убито почти 9 тыс. российских оккупантов, Украина не хочет быть покрыта трупами военных, убирайтесь домой со своей армией, - Зеленский
00:22
Усик и Ломаченко говорят, что нас сюда не звали, они ведь герои. Мне стыдно за то, что мы пришли в Украину, - русский пленник
00:21
В Румынии разбился вертолет, вылетевший на поисково-спасательную миссию истребителя МиГ-21, семь человек погибли
2022, среда
2 мартa
23:47
Самый жестокий день войны из семи: россияне снова обстреливают Мариуполь, в городе нет света, воды и тепла, - глава горсовета
23:30
Обновлено
Украинское ПВО сбило вражескую ракету в районе Южного железнодорожного вокзала в Киеве
22:25
В Волновахе гуманитарная катастрофа из города эвакуировали около 400 человек, большинство из которых дети, - ГСЧС
22:04
Уничтожайте тыловые колонны, надо лишить российские войска поддержки, - Резников обратился к жителям захваченных территорий
20:58
На одного предателя Украины меньше: пророссийского председателя Кременецкой ОТГ в Луганской области нашли мертвым
20:42
Я боролась за свою страну, – Свитолина прокомментировала разгромную победу над россиянкой в Мексике
20:31
Монастырский заявил о необходимости эвакуации людей из трех населенных пунктов в Донецкой области
20:09
"Отныне никаких пленных. Позвоните маме в последний раз": Командование сил спецопераций ВСУ обратилось к российским военным
19:29
В Барышевке украинские войска взорвали мост после прохода оккупантов. Захватчики готовы сдаться в плен, – Геращенко