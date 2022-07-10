Об этом он рассказал в токтоке .

"Друзья, расскажу о роли языка на войне. Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке. Представьте, раненый приходит в сознание только в авто и слышит русский язык. что он может подумать? Он может подумать, что он в плену" , выхватить оружие и просто всех расстрелять. Поэтому речь на войне - в основном та вещь, отличающая своих от чужих", - подчеркнул Егор Фирсов.

Он отметил, что россияне могут одеть украинскую форму, желтую повязку, но никогда не подделают язык, поскольку он принадлежит только украинцам.

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