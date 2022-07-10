"Представьте, раненый приходит в себя и слышит русский язык": парамедик Фирсов объяснил, почему на фронте они общаются чисто на украинском
Тактический медик и экс-нардеп Егор Фирсов объяснил, что на войне язык помогает различать своих и врагов.
Об этом он рассказал в токтоке .
"Друзья, расскажу о роли языка на войне. Нас, тактических медиков, учат разговаривать с ранеными исключительно на украинском языке. Представьте, раненый приходит в сознание только в авто и слышит русский язык. что он может подумать? Он может подумать, что он в плену" , выхватить оружие и просто всех расстрелять. Поэтому речь на войне - в основном та вещь, отличающая своих от чужих", - подчеркнул Егор Фирсов.
Он отметил, что россияне могут одеть украинскую форму, желтую повязку, но никогда не подделают язык, поскольку он принадлежит только украинцам.
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