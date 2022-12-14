Слова Месси приводит сборная Аргентины в Twitter.

"Я испытываю много эмоций, это очень трогательный момент в моей карьере. Мы прошли в финал, к чему и стремились. Я не знаю, это мой лучший чемпионат мира. Мне очень нравится играть здесь. Мы были уверены, что нам удастся сделать этот шаг вперед. Мы знаем, насколько мы сильны и просто просили людей поверить в нас", - сказал Месси после полуфинала, где Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0, а он забил гол с пенальти и отдал результативную передачу.

Месси призвал всех болельщиков сборной Аргентины насладиться выходом в финал.

"Мы проходили через тяжелые и очень приятные ситуации. Сегодня мы переживаем что-то поразительное. Аргентина снова в финале чемпионата мира — насладимся этим моментом.

Я радуюсь вместе со всеми болельщиками, которые на трибунах, и всеми, кто остался в Аргентине. Представляю, какое там происходит безумие", - подытожил Месси.

18 декабря в финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем пары Франция – Марокко, которые сегодня встретятся в полуфинале в 21:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb