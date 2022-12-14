"Представляю, какое безумие творится в Аргентине": Месси прокомментировал выход в финал ЧМ-2022
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход в финал чемпионата мира-2022 по футболу одним из самых трогательных моментов в карьере
Слова Месси приводит сборная Аргентины в Twitter.
"Я испытываю много эмоций, это очень трогательный момент в моей карьере. Мы прошли в финал, к чему и стремились. Я не знаю, это мой лучший чемпионат мира. Мне очень нравится играть здесь. Мы были уверены, что нам удастся сделать этот шаг вперед. Мы знаем, насколько мы сильны и просто просили людей поверить в нас", - сказал Месси после полуфинала, где Аргентина победила Хорватию со счетом 3:0, а он забил гол с пенальти и отдал результативную передачу.
Месси призвал всех болельщиков сборной Аргентины насладиться выходом в финал.
"Мы проходили через тяжелые и очень приятные ситуации. Сегодня мы переживаем что-то поразительное. Аргентина снова в финале чемпионата мира — насладимся этим моментом.
Я радуюсь вместе со всеми болельщиками, которые на трибунах, и всеми, кто остался в Аргентине. Представляю, какое там происходит безумие", - подытожил Месси.
18 декабря в финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем пары Франция – Марокко, которые сегодня встретятся в полуфинале в 21:00.
- 13 декабря в первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно одержала победу над Хорватией.
- Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по голевым передачам на чемпионатах мира.
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