Представлялись офицерами СБУ и терроризировали иностранцев: в Украине задержаны злоумышленники

Об этом сообщили в СБУ.



Злоумышленники представлялись сотрудниками СБУ и угрожали иностранцам депортацией, если те не дадут взятку.



Одним из организаторов преступной "схемы" был гражданин Украины, являющийся уроженцем Сирии.



По информации СБУ, он взял деньги с гражданки Марокко вроде бы передать сотрудникам СБУ, чтобы не аннулировали ее документы на постоянное проживание в Украине и не депортировали мужчину.



Злоумышленника задержали "на горячем". Ему объявят о подозрении и изберут меру пресечения.



Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители выясняют личности других возможных причастных к преступлению.

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