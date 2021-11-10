Представлялись офицерами СБУ и терроризировали иностранцев: в Украине задержаны злоумышленники
СБУ разоблачила мошенников, требовавших взятки у иностранцев
Об этом сообщили в СБУ.
Злоумышленники представлялись сотрудниками СБУ и угрожали иностранцам депортацией, если те не дадут взятку.
Одним из организаторов преступной "схемы" был гражданин Украины, являющийся уроженцем Сирии.
По информации СБУ, он взял деньги с гражданки Марокко вроде бы передать сотрудникам СБУ, чтобы не аннулировали ее документы на постоянное проживание в Украине и не депортировали мужчину.
Злоумышленника задержали "на горячем". Ему объявят о подозрении и изберут меру пресечения.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют личности других возможных причастных к преступлению.
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