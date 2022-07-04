Об этом свидетельствует обнародованный проект плана восстановления Украины после войны.

Согласно ему, Украине для восстановления потребует $750 млрд инвестиций, из которых две трети должна составлять поддержка партнеров - гранты, ссуды и акционерный капитал.

При этом потребности в финансировании приоритетов в 2022 году составляют около $60-65 млрд, без учета расходов на сектор обороны и безопасности, отмечается в документе.

В то же время, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, источником средств для восстановления должны стать конфискованные российские активы, а также арестованные активы российских олигархов.

При этом правительство предварительно ставит цель роста экономики примерно на 7% ВВП ежегодно до 2035 года.

"Черновик" плана предполагает реализацию проектов в различных сферах экономики – от обороны, экологии, энергетики – до развития государственных институций и цифровизации.

Напомним, президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что на конференции в Лугано будут разработаны принципы, которые станут фундаментом для дальнейшего восстановления Украины.