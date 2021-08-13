Представлена программа предпоследней недели проекта "Киновернисаж под открытым небом" на 13-18 августа

Фильмы представляли известные режиссеры и актеры. Дважды посещал показы актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Свои фильмы представляли Олесь Санин, Анатолий Матешко, Виктор Придувалов, режиссер и клипмейкер Катя Царик, актриса Ирма Витовская, продюсер Владимир Филиппов и др.



Подготовили невероятные картины для предпоследнегой недели проекта! В программе картина о Прасковье Плитке-Горицвет, анимационный шедевр Никиты Лыскова "Любовь".



Далее покажем фильм, снятый по реальным событиям "Позывной "Бандерас", культовую ленту Сергея Лозницы "Донбасс", которая получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".



Не забыли и о документальном кино! Следующую неделю начнем с "Истории Зимнего сада" Семена Мозгового. Также впервые в программе покажем полнометражный фильм "Ukraїner". В среду традиционно посмотрим детский фильм от режиссера Олеси Моргунен-Исаенко "Сказка о деньгах".



13 августа - "Портрет на фоне гор", реж. Максим Руденко, 2019 (документальный)



"Любовь", реж. Никита Лысков, 2019 (короткометражная анимация).



14 августа - "Позывной "Бандерас", реж. Заза Буадзе, 2018.



15 августа - "Донбасс", реж. Сергей Лозница, 2018.



16 августа - "История Зимнего сада", реж. Семен Мозговой, 2018.



17 августа - "Ukraїner. The Movie", автор проекта Богдан Логвиненко, реж. Николай Носок, 2019.



18 августа - "Сказка о деньгах", реж. Олеся Моргунец-Исаенко, 2018.



Начало в 21:00.



Вход свободный.



"Киновернисаж под открытым небом" пройдет при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и нацелен на продвижение и популяризацию украинского кинематографа. При содействии Киевской городской государственной администрации и Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.



Напоминаем, которые "Киновернисаж открытым небом" работает с 25 июня по 25 августа. Мероприятие организовано UP UA STUDIO уже второй раз.