Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

"Мы не должны позволять им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные нарративы о вторжении в Украину", - подчеркнула она.

Известно, что ранее президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа должна приложить все возможные усилия, чтобы помочь Украине выстоять против российского вторжения, и прекратить риторику об "умиротворении" или о "сохранении лица" Владимира Путина.

Напомним, в начале прошлого месяца президент Европарламента Роберта Мецола посетила Киев с рабочим визитом. Она подчеркнула, что Европарламент всеми силами поддерживает Украину и готов увеличивать свою помощь.