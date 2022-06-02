Представителям российских компаний запретили входить в здания Европейского парламента
Теперь представителям российских компаний запрещено входить в помещения Европейского парламента, чтобы они не могли распространять пропаганду
Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
"Мы не должны позволять им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные нарративы о вторжении в Украину", - подчеркнула она.
Известно, что ранее президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европа должна приложить все возможные усилия, чтобы помочь Украине выстоять против российского вторжения, и прекратить риторику об "умиротворении" или о "сохранении лица" Владимира Путина.
- Напомним, в начале прошлого месяца президент Европарламента Роберта Мецола посетила Киев с рабочим визитом. Она подчеркнула, что Европарламент всеми силами поддерживает Украину и готов увеличивать свою помощь.
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