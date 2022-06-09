Представительство SpaceX скоро начнет активно работать в Украине
Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора, и представительство SpaceX скоро активно заработает в Украине
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме .
"Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора", - заметил министр.
Ее 9 июня было внесено в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1.
"Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине!" – подчеркнул Михаил Федоров.
- 19 апреля Starlink, проект компании Илона Маска SpaceX, предоставляющий услуги спутникового интернета, сообщил о намерении открыть официальное представительство в Украине.
- 27 апреля Starlink Ukraine был официально зарегистрирован на территории Украины.
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