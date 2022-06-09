Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в телеграмме .

"Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора", - заметил министр.

Ее 9 июня было внесено в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1.

"Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине!" – подчеркнул Михаил Федоров.

19 апреля Starlink, проект компании Илона Маска SpaceX, предоставляющий услуги спутникового интернета, сообщил о намерении открыть официальное представительство в Украине.

27 апреля Starlink Ukraine был официально зарегистрирован на территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb