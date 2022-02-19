Представительство НАТО уезжает из Киева
В связи со значительным ростом риска нового вторжения России в Украину руководство НАТО решило перевести персонал своего расположенного в Киеве украинского представительства во Львов и Брюссель
Об этом сегодня, 19 февраля 2022 года, сообщила Общественному пресс-офицеру Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко, передает Еспресо.TV.
"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.
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В то же время, она подчеркнула, что сотрудники НАТО продолжают работать в Украине.
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