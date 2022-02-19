Представительство НАТО уезжает из Киева

Об этом сегодня, 19 февраля 2022 года, сообщила Общественному пресс-офицеру Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко, передает Еспресо.TV.



"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.



Хотите знать, что будет с Европой? Смотрите на Украину - Тимоти Снайдер



В то же время, она подчеркнула, что сотрудники НАТО продолжают работать в Украине.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb