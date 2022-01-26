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Представительство ЕС пока не планирует вывозить своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ, - Маасикас

26 января, 2022 среда
16:13
Общество

Глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС пока не планирует уменьшать штатный персонал в связи с информацией о возможном вторжении Российской Федерации в Украину

Об этом сообщает Укринформ.

"ЕС на данный момент не рассматривает подобные решения, занимаясь – как каждая дипломатическая служба – планированием на случай чрезвычайных ситуаций", – отметил посол.

Маасикас добавил, что, учитывая информацию об усилении российской агрессии, ЕС внимательно отслеживает ситуацию на месте, а также принимает во внимание тот факт, что некоторые посольства решили эвакуировать семьи своих дипломатов.

Посол отметил, что представительство ЕС и страны-члены ЕС постоянно обмениваются информацией на этот счет.


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