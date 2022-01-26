Представительство ЕС пока не планирует вывозить своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ, - Маасикас

Об этом сообщает Укринформ.



"ЕС на данный момент не рассматривает подобные решения, занимаясь – как каждая дипломатическая служба – планированием на случай чрезвычайных ситуаций", – отметил посол.



Маасикас добавил, что, учитывая информацию об усилении российской агрессии, ЕС внимательно отслеживает ситуацию на месте, а также принимает во внимание тот факт, что некоторые посольства решили эвакуировать семьи своих дипломатов.



Посол отметил, что представительство ЕС и страны-члены ЕС постоянно обмениваются информацией на этот счет.