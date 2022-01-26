Представительство ЕС пока не планирует вывозить своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ, - Маасикас
Глава Представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС пока не планирует уменьшать штатный персонал в связи с информацией о возможном вторжении Российской Федерации в Украину
Об этом сообщает Укринформ.
"ЕС на данный момент не рассматривает подобные решения, занимаясь – как каждая дипломатическая служба – планированием на случай чрезвычайных ситуаций", – отметил посол.
Маасикас добавил, что, учитывая информацию об усилении российской агрессии, ЕС внимательно отслеживает ситуацию на месте, а также принимает во внимание тот факт, что некоторые посольства решили эвакуировать семьи своих дипломатов.
Посол отметил, что представительство ЕС и страны-члены ЕС постоянно обмениваются информацией на этот счет.
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.
- Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия, а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
- Также 25 января в Канаде призвали семьи дипломатов покинуть Украину из- за опасений нападения РФ.
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