"Представительства" Крыма и "ДНР" во Франции и российская компания Wildberries: Зеленский ввел санкции против 6 человек и 10 юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 16 июля о введении санкций против 6 физических и 10 юридических лиц
Об этом сообщает Офис президента Украины .
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.
В числе подсанкционных физических лиц - четверо граждан РФ и двое граждан Франции. Их активы в Украине должны быть заблокированы.
В числе подсанкционных россиян - гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, директор по ИТ Wildberries Андрей Ревяшко и гражданин РФ Алексей Кузменко.
Подсанкционные французы - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Фаяр Жераль-Юбер и Неаний Кристель, которая, по данным СНБО проживает в оккупированном Донецке и работает в так называемом Международном пресс-центре Doni.
Юридические лица, на которых наложены санкции, - это отделения Wildberries в РФ, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и в Украине (в Киеве).
Также под санкции попали неприбыльная организация "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции" и неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым".
- Напомним, в 2020 году в Украине запустился интернет-магазин одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries.ua, который продает одежду с изображением Путина и символикой СССР.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное