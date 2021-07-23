"Представительства" Крыма и "ДНР" во Франции и российская компания Wildberries: Зеленский ввел санкции против 6 человек и 10 юридических лиц

Об этом сообщает Офис президента Украины .



"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.



В числе подсанкционных физических лиц - четверо граждан РФ и двое граждан Франции. Их активы в Украине должны быть заблокированы.



В числе подсанкционных россиян - гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, директор по ИТ Wildberries Андрей Ревяшко и гражданин РФ Алексей Кузменко.



Подсанкционные французы - основатель некоммерческой организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Фаяр Жераль-Юбер и Неаний Кристель, которая, по данным СНБО проживает в оккупированном Донецке и работает в так называемом Международном пресс-центре Doni.



Юридические лица, на которых наложены санкции, - это отделения Wildberries в РФ, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и в Украине (в Киеве).



Также под санкции попали неприбыльная организация "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции" и неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым".

Напомним, в 2020 году в Украине запустился интернет-магазин одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries.ua, который продает одежду с изображением Путина и символикой СССР.

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