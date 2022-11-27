Представительница Украины на "Детском Евровидении - 2018" записала песню об обесточенном Киеве

Видео она обнародовала у себя на YouTube .

Стало известно, что 15-летняя участница "Детского Евровидения - 2018" Darisha сняла видеоклип в кромешной тьме на улицах Киева. Съемки проходили в условиях полного блекаута на следующий день после попадания российской ракеты в дом в Вышгороде.

"Песня "Мой дом", соавтором которой выступила сама Darisha, – о нашем доме, об Украине. О сильных, смелых, несгибаемых украинцах, которые точно выстоят и победят тьму! Мы дома, и свой дом никому не отдадим", - говорится в описании к видео.

Справка

Дарина Красновецкая – украинская певица, представительница Украины на "Детском Евровидении - 2018", участница проекта "Голос. Дети" (4-й сезон).

Дважды побеждала в детском фестивале "Черноморские игры" (2017, 2018).

21 ноября Пташка (Екатерина Полищук) спела в суперфинале "Голоса страны".

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