Представительница США стала "Мисс Вселенная 2022"
Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'бонни Габриэль. Место первой вице-мисс заняла представительница Венесуэлы, второй – участница от Доминиканской Республики
Трансляция из коронации опубликована на официальном YouTube-канале конкурса.
По счету это 71 конкурс "Мисс вселенная", награждение проходило 14 января в Новом Орлеане.
Р'бонни Габриэль – первая американка филиппинского происхождения, выигравшая мисс США. Она работает дизайнером экологической одежды, а также генеральным директором собственной экологической линии одежды R'Bonney Nola. Кроме того, Р'бонне в рамках программы "МАКР" проводит уроки шитья для женщин, переживших торговлю людьми и домашнее насилие.
- Модель Виктория Апанасенко из Чернигова представила Украину на первом этапе международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022" в США. Главным образом конкурсантки стал костюм "Воина света" от украинской дизайнера Леси Патоки.
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