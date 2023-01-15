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Представительница США стала "Мисс Вселенная 2022"

15 января, 2023 воскресенье
14:15
Мир

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р&#39;бонни Габриэль. Место первой вице-мисс заняла представительница Венесуэлы, второй – участница от Доминиканской Республики

Трансляция из коронации опубликована на официальном YouTube-канале конкурса.

По счету это 71 конкурс "Мисс вселенная", награждение проходило 14 января в Новом Орлеане.

Р'бонни Габриэль – первая американка филиппинского происхождения, выигравшая мисс США. Она работает дизайнером экологической одежды, а также генеральным директором собственной экологической линии одежды R'Bonney Nola. Кроме того, Р'бонне в рамках программы "МАКР" проводит уроки шитья для женщин, переживших торговлю людьми и домашнее насилие.

  • Модель Виктория Апанасенко из Чернигова представила Украину на первом этапе международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022" в США. Главным образом конкурсантки стал костюм "Воина света" от украинской дизайнера Леси Патоки.

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США
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