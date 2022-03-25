Представители всех политических сил едины и наша общая цель - победить агрессора и защитить Украину, - Княжицкий
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий считает, что все государственные органы должны работать в столице Украины
Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV.
"Все политические силы объединены и несмотря на разные взгляды - мы находим компромиссы. Наша общая цель, которая действительно нас объединяет, - это победа и защита Украины. Мы голосовали вчера (24 марта, - ред.) в ВР, и для нашей фракции знаковым было то, что парламент собирается и работает в Киеве. Мы убеждены, что, насколько это возможно и пока это возможно, все государственные органы должны работать в столице Украины", - заявил Княжицкий.
Нардеп добавил, что Киев – это символ, который Путин хочет завоевать.
"Я абсолютно приветствую то, что президент Зеленский постоянно находится в Киеве и то, что ВР собирается в столице. Например, был закон, разрешающий органам государственной власти, которые по закону должны находиться в Киеве, работать в других городах. Наша фракция воздержалась при голосовании за этот закон, потому что мы считаем, что мы должны работать в Киеве”, - добавил Княжицкий.
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