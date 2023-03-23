Об этом интервью Politico накануне саммита ЕС рассказала глава правительства Эстонии Кая Каллас.

"Мы являемся членами НАТО и Европейского Союза уже 19 лет. Разве у нас... худшие люди, чем "старые" европейцы? Или мы еще не там? Думаю, ответ – нет, на самом деле у нас очень хорошие люди", – подчеркнула эстонская. премьер.

Она считает, что представители восточноевропейских стран должны быть "по примете для руководящих должностей", поскольку доказали свою состоятельность и в Евросоюзе, и в Альянсе.

Во главе трех главных институтов ЕС – Европейской комиссии, Европейского совета и Европейского парламента – нет ни одного представителя Восточной Европы; кроме того, ни один восточноевропеец никогда не возглавлял НАТО.

Исключением стал только бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, возглавлявший Европейский совет с 2014 по 2019 годы.

Премьер Эстонии также прокомментировала слухи, будто ее рассматривают как кандидатуру на должность следующего генерального секретаря Североатлантического Альянса.

"Это большой комплимент для меня и для моей страны, которые нас считают равными за столом переговоров… Я только что выиграла выборы, и никто со мной об этом не говорил", – сказала она, добавив, однако, что "сплетни очень интересны".