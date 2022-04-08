Представители украинской научной и культурной интеллигенции требуют возобновить цифровое вещание "Еспресо", "Прямого" и 5-го канала, - Письмо
Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют возобновить их вещание в цифровом эфире
Приводим полный текст письма:
Остановить внутренний информационный фронт
4 апреля этого года представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) без каких-либо законных оснований, по своему усмотрению выключили вещание телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5-й" в цифровой сети Т2.
На попытки получить пояснения от Концерна РРТ телеканал "Еспресо", как сообщается на сайте канала, не получил никаких ответов.
Телеканал "Еспресо" всегда занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию. "Украинский взгляд на мир" - это не только лозунг, но и ценности каждого сотрудника телеканала.
Журналисты "Прямого" и "5-го канала" подчеркивают, что соблюдают принцип единой государственной информационной политики, а львиную долю эфирного времени передали общему общенациональному марафону, выполняя Указ Президента.
Также телеканал "Еспресо" помогает иностранным партнерам донести до украинцев то, что они делают, как помогают нашей стране для нашей победы. Для этого на основании соответствующих договоров в эфире "Еспресо" регулярно выходят ежедневные информационные блоки иностранных партнеров – новости BBC (Великобритания), Радио Свободы, Голос Америки (США), France 24 (Франция).
Полностью осознавая вызовы, с которыми сталкивается наша страна сегодня, каналы фокусируются на вопросах войны, объединения нации ради общей победы и информирования зрителей об официальной информации от органов государственной власти.
Наша народная война за независимость увенчается победой в том числе благодаря усилиям каждого и каждой на всех участках фронта и тыла. Информационная война и высокая миссия информирования украинцев и мира – важная составляющая нашей борьбы. А уважение прав и свобод – признак свободной Украины.
Мы не Россия, чтобы у нас можно было без решения суда отказывать в праве голоса независимым медиа. А волюнтаристское безосновательное и незаконное отключение патриотических и профессиональных телеканалов — это преступление антиукраинских сил, направленных на ослабление нашей борьбы с агрессором. Ведь идеологическое оружие сегодня не менее важно, чем ракеты и самолеты.
Мы публично выражаемся в поддержку телеканалов "Еспресо", "Прямого" и "5-го" и свободы слова в Украине и требуем возобновить их вещание.
Свобода слова – залог победы!
Слава Украине!
Письмо подписали:
-
Леонид Финберг, главный редактор издательства "Дух и Литера"
-
Сергей Квит, президент Национального университета "Киево-Могилянская академия"
-
Евгений Быстрицкий, философ
-
Ирма Витовская, актриса театра и кино
-
Владимир Казарин, профессор
-
Вахтанг Кебуладзе, философ
-
Максим Стриха, ученый, переводчик, писатель
-
Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, главный редактор ж-ла "Мировоззрение"
-
Игорь Козловский, религиовед, историк, писатель
-
Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, проректор Украинского католического университета
-
Иосиф Зисельс, бывший политзаключенный, участник Инициативной группы "Первого декабря"
-
Владимир Диброва, писатель, преподаватель Гарвардского университета, США
-
Петр Рыхло, литературовед, переводчик, профессор Черновицкого Национального университета имени Юрия Федьковича
-
Юрий Макаров, журналист
-
Николай Рябчук, почетный президент Украинского ПЕН-центра
-
Юрий Прохасько, переводчик, автор
-
Ростислав Лужецкий, художник, издатель
-
Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы
-
Игорь Пошивайло, к.и.н., генеральный директор Национального музея Революции Достоинства, вице-президент DRMC-ICOM
-
Оля Гнатюк, польская исследовательница в области украиноведения, участник Инициативной группы "Первого декабря"
-
Игорь Набитович / Ihor Nabytovych, доктор филологических наук, профессор, профессор Университета имени Марии Кюри-Склодовской в Люблине
-
Анатолий Подольский, историк, руководитель Украинского центра изучения истории Холокоста
-
Данило Лубкивский, дипломат, Заместитель Министра иностранных дел Украины (2014)
-
Татьяна Терен, журналистка, исполнительный директор Украинского ПЕН
-
Таня Малярчук, автор, член Украинского ПЕН-центра
-
Анна Ленчовская, психолог, директор ОО "Образовательный центр "Пространство толерантности"
-
Вяткина Наталья, философ, преподаватель Американского университета в Киеве
-
Екатерина Рапай, художник театра
-
Андрей Кадыкало, доцент, преподаватель НУ "Львовская политехника"
-
Михаил Ордовский, кинорежиссер
-
Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ
-
Тарас Возняк, политолог
-
Вадим Залевский, исполнительный директор издательства "Дух и литера"
-
Луковская Наталья Богдановна, руководитель отдела R&D в ООО "Дискавери - буровое оборудование (Украина)"
-
Дмитрий Синченко, председатель ОО Ассоциация политических наук, политолог, публицист
-
Ирина Берлянд, исследовательница, редактор
-
Анатолий Ахутин, философ
-
Оксана Танюк, заместитель директора НЦТС им. Леся Курбаса, ученый, драматург
-
Татьяна Пастушенко, к.и.н, старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины
-
Константин Москалец, писатель
-
Анастасия Левкова, писательница
-
Олеся Исаюк, др., научный сотрудник Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого"
-
Тетерук Андрей, народный депутат Верховной Рады Украины 8 созыва, ветеран АТО
-
Михаил Басараб, политолог
-
Михаил Гончар, Центр глобалистики “Стратегия ХХІ", президент
-
Екатерина Чепура, режиссер, от гражданского движения "Відсіч"
-
Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел (2007-2009), Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996)
-
Дарья Гирна, телеведущая Общественного вещания
-
Анастасия Левкова, писательница
-
Саша Комьяхов, художник
-
Ольга Сало, заместитель директора, Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства
-
Ярина Ясиневич, директор Форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia
-
Юлия Шекет, поэтесса, переводчица
-
Виталий Пономарев, философ
-
Сергей Пархоменко, член Движения сопротивления Свободная Украина, военнослужащий ВСУ, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД
-
Александр Комяхов, украинский иллюстратор
-
Анна Гопко, общественный деятель, журналистка, кандидат наук по социальным коммуникациям, народный депутат Украины 8 созыва
-
Екатерина Рапай, художница, писательница
-
Владимир Войтенко, киновед
-
Галина Вдовиченко, писательница
-
Александр Демьянчук, и.о.декана Факультета социальных наук и социальных технологий НаУКМА
-
Юрий Гончаренко, вице-президент Фонд содействия демократии, Движение сопротивления Свободная Украина
-
Богдана Матияш, писательница, переводчица
-
Загребельская Агия, соучредитель «Лиги антитраста»
-
Ольга Коцюруба, юрист, адвокат
Проноза Владислав, студент НаУКМА
-
Дмитрий Бибик, научный работник, амбасадор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича
-
Герасимова Ольга, м.н.с. лаборатории промышленной токсикологии и гигиены труда при использовании химических веществ ГУ Институт медицины труда им. Ю.И. Кундиева НАМН Украины”, студентка НаУКМА
-
Остап Кривдык, военнослужащий ВСУ, советник главы ВР Украины (2016-19), ассоциированный аналитик УКУ, международный секретарь Движения сопротивления Свободная Украина
-
Виталий Нахманович, историк
-
Ульяна Головач, доцент кафедры филологии, Украинский католический университет
-
Нелли Корниенко, академик НАМУ, доктор искусствоведения, основатель и генеральный директор Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса
-
Диана Клочко, искусствовед, лектор, НаУКМА
-
Ольга Зайченко, завотделом просветительско-научной работы МКГУ
-
Константин Сигов, НАУКМА
-
Владимир Кулик, политолог
-
Юлия Бентя, музыковед
-
Папакин Георгий, доктор ист. наук, директор Института украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины
-
Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа"
-
Казак Елена, старший преподаватель НаУКМА
-
Елена Стяжкина, историк, писательница
-
Оксана Лущевская, писательница, переводчица
-
Павел Вольвач, писатель
-
Борис Гудзяк, Митрополит филадельфийский, президент Украинского католического университета
-
Askold Melnyczuk, writer, Professor, University of Massachusetts Boston
-
Андрей Пучков, искусствовед, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
-
Петр Яценко, писатель
-
Наталья Белоцерковец, поэт
-
Екатерина Ботанова, критик, куратор
-
Максим Беспалов, писатель
-
Виктор Морозов, переводчик, член Украинского ПЭН-центра
-
Светлана Невдащенко, дизайнер-верстальщик изд-ва "Дух и Литера"
-
Андрей Павлишин, историк, переводчик, член Украинского ПЭН-центра
-
Ия Кива, поэтесса, переводчица, журналистка, член Украинского ПЕН
-
Виктор Еленский, доктор философских наук, профессор
-
Алла Татаренко, переводчица, член Украинского ПЕН-центра
-
Мария Титаренко, медиаисследовательница, эссеистка, член PEN Ukraine
-
Виталий Портников, журналист, телеведущий
-
Степан Процюк, писатель
-
Оксана Куценко, писательница, дипломат
-
Алексей Паныч, философ, переводчик, член Украинского ПЭН-центра
-
Геннадий Боряк, историк-архивист
-
Алексей Синченко, литературовед, член Украинского ПЭН, лейтенант ВСУ
-
Иван Андрусяк, писатель, редактор, член Украинского ПЕН
-
Светлана Поваляева, писательница
-
Ирина Целик, кинорежиссер, писательница
-
Олег Хома, д.филос.н., профессор
-
Александр Голуб, д.хим.н, профессор НаУКМА
-
Андрей Любка, писатель, переводчик
-
Ирина Рындюк, дизайнер-верстальщик изд-ва "Дух и Литера"
-
Наталья Сняданко, писательница
-
Юрий Винничук писатель
-
Ольга Лучук, доцент Львовского национального университета им.И.Франко, член Украинского ПЕН
-
Наталья Бельченко, поэтесса, переводчица
-
Борис Захаров, директор БФ "Человек и право"
-
Олесь Ильченко, писатель
-
Ольга Юркова, журналистка, медиатренер
-
Тарас Лучук, переводчик, член Украинского ПЭН, доцент ЛНУ им. И.Франко
-
Александр Потехин, историк
-
Тарас Воленюк, дизайнер
-
Роман Гардашук, переводчик
-
Всеволод Хома, студент КНУ им. Тараса Шевченко
-
Зоя Казанжи, журналистка, писательница
-
Татьяна Калита, галеристка, директор ОО Международный институт культурной дипломатии
-
Виталий Пономарев, философ
-
Оксана Мамченкова, координатор проектов Украинского ПЕН
-
Рафеенко Владимир, писатель, литературовед
-
Анна Осипчук, доцент, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", научный директор Школы политической аналитики НаУКМА
-
Виктория Томенчук
-
Татьяна Гордейчук
-
Дария Сыроед, доцент Украинского католического университета
-
Андрей Кокотюха, журналист, сценарист, писатель
-
Екатерина Максим, консультант, волонтер, Общественный сектор Евромайдана
-
Роман Григорив, украинский композитор, музыкант, автор опер, камерных, вокальных и симфонических произведений
-
Данило Антонюк, младший научный сотрудник (Центр Иудаики), фоторепортер
-
Наталия Шумкова, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", коммуникации с выпускниками
-
Маргарита Женчук, волонтер, эколог
-
Евгения Чуприна, поэтесса, певица
-
Елена Полищук, сценографка, дизайнер, научный сотрудник Музея книги и книгопечатания Украины
-
Александр Саврук, директор, декан Киево-Могилянской бизнес-школы
-
Андрей Вахтель, философ, переводчик
-
Ольга Юрченко, юрист
-
Сечкар Григорий, студент
-
Анна Прохорова, старший преподаватель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"
-
Андрей Самотис
-
Оксана Соколик, Медиагруппа "Homin", Телевидение Forum TV, Canada, руководитель
-
Оксана Юркова, историк
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Анна Уманская, научный сотрудник Центра иудаики НаУКМА
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Гаська Шиян, писательница
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Юрий Матевощук, переводчик, культурный менеджер
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Роман Мысько, резчик по дереву, художник
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Галадий Оксана, юрист
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Анатолий Днистровый, писатель
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Елена Шарговская, журналистка, литературный обозреватель
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