Представители украинской научной и культурной интеллигенции требуют возобновить цифровое вещание "Еспресо", "Прямого" и 5-го канала, - Письмо

Приводим полный текст письма:

Остановить внутренний информационный фронт

4 апреля этого года представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) без каких-либо законных оснований, по своему усмотрению выключили вещание телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5-й" в цифровой сети Т2.

На попытки получить пояснения от Концерна РРТ телеканал "Еспресо", как сообщается на сайте канала, не получил никаких ответов.

Телеканал "Еспресо" всегда занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию. "Украинский взгляд на мир" - это не только лозунг, но и ценности каждого сотрудника телеканала.

Журналисты "Прямого" и "5-го канала" подчеркивают, что соблюдают принцип единой государственной информационной политики, а львиную долю эфирного времени передали общему общенациональному марафону, выполняя Указ Президента.

Также телеканал "Еспресо" помогает иностранным партнерам донести до украинцев то, что они делают, как помогают нашей стране для нашей победы. Для этого на основании соответствующих договоров в эфире "Еспресо" регулярно выходят ежедневные информационные блоки иностранных партнеров – новости BBC (Великобритания), Радио Свободы, Голос Америки (США), France 24 (Франция).

Полностью осознавая вызовы, с которыми сталкивается наша страна сегодня, каналы фокусируются на вопросах войны, объединения нации ради общей победы и информирования зрителей об официальной информации от органов государственной власти.

Наша народная война за независимость увенчается победой в том числе благодаря усилиям каждого и каждой на всех участках фронта и тыла. Информационная война и высокая миссия информирования украинцев и мира – важная составляющая нашей борьбы. А уважение прав и свобод – признак свободной Украины.

Мы не Россия, чтобы у нас можно было без решения суда отказывать в праве голоса независимым медиа. А волюнтаристское безосновательное и незаконное отключение патриотических и профессиональных телеканалов — это преступление антиукраинских сил, направленных на ослабление нашей борьбы с агрессором. Ведь идеологическое оружие сегодня не менее важно, чем ракеты и самолеты.

Мы публично выражаемся в поддержку телеканалов "Еспресо", "Прямого" и "5-го" и свободы слова в Украине и требуем возобновить их вещание.

Свобода слова – залог победы!

Слава Украине!

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