Представители украинских компаний на Экономическом форуме в Карпаче рассказали о текущих и послевоенных потребностях страны

Об этом идет речь в сюжете Эспрессо.

На форуме Украина могла рассказать о войне и о нуждах людей, как гражданских, так и военных.

Павел Мороз, глава департамента корпоративной и социальной ответственности компании МХП, объясняя цель своего пребывания на мероприятии, сказал: "На этом форуме мы, собственно, говорим о бизнесе. Но говорим о социально ответственном бизнесе, говорим на многих панелях, общаемся с международными партнерами". Мы им благодарны за поддержку Украины, за то, что подставляют плечо.

По его словам, Украина в послевоенной перспективе потребует опыта других стран в восстановлении нормальной жизнедеятельности.

"Одним из приоритетных видов социальной деятельности нашей компании является реинтеграция ветеранов. И здесь мы говорим не только о представителях компании, но и обо всех украинцах, возвращающихся в гражданскую жизнь. Им нужно оказать и правовую помощь, и, возможно, лечение, медицинское, хирургическое вмешательство, психологическую реабилитацию. Это то, над чем будет работать наша компания", - сказал Павел Мороз.

Он отметил, что у компании уже есть демобилизованные работники.

"На сегодняшний день кто-то из них проходит реабилитацию, кто-то вернулся на свои рабочие места", - отметил представитель МХП.

Павел Мороз подчеркнул, что поскольку работники были мобилизованы в соответствии с действующим законодательством, людям выплачивали заработную плату и сохраняли за ними рабочие места. Поэтому они могли вернуться к выполнению своих обязанностей после завершения всех юридических процедур, связанных с демобилизацией.

"Относительно людей, которые по разным причинам не могут вернуться на старое место работы, – под них мы создаем рабочие места. Человек, этот герой должен чувствовать, что его вклад в деятельность компании ценен", - сказал Павел Мороз.

По его словам, эти люди получают должности, предусматривающие ответственность, ведь доверие станет основой их реинтеграции в мирную жизнь.

Партнером компании является благотворительный фонд "МХП Громади". Его директор Татьяна Волочай на форуме в Польше принимала участие в панельной дискуссии о гуманитарной миссии, фандрейзинге (сбор пожертвований на социально значимые проекты, - прим. ред.) и волонтерстве. Среди участников были неправительственные организации из разных стран.

"Они спрашивают нас, украинцев, как нам помочь. Я пыталась им объяснить, что украинцы живут одновременно в двух реальностях. Первая – это война, фронт и ракетные обстрелы", – сказала благотворительница.

Она отметила, что каждый день от атак россиян страдает гражданская инфраструктура, поэтому помощь нужна постоянно.

В то же время, Украина нуждается в поддержке в различных социальных, культурных и образовательных проектах.

По ее словам, на этом форуме Украина может представить свое видение восстановления и получить фидбек от европейских партнеров.