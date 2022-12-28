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Представители Турции и Сирии впервые с 2011 года встретились в Москве

28 декабря, 2022 среда
22:10
Мир

В Москве состоялась встреча глав министерств обороны и разведывательных служб Турции, России, Сирии – для Анкары и Дамаска это первая с начала гражданской войны в 2011 году встреча такого уровня

Об этом сообщили оборонные ведомства Турции и России .

Стало известно, что министр обороны Турции Хулуси Акар вместе с главой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу и Сирии Махмудом Аббасом, а также руководителями разведок двух стран.

"В ходе встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с террористическими организациями на сирийской территории", – говорится в сообщении турецкой стороны.

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В частности, в сообщении встреча названа конструктивной, была достигнута договоренность о том, что такие трехсторонние встречи и обсуждения будут продолжены "в целях обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе".

Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что "стороны отметили состоявшийся в данном формате конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации ситуации в арабской республике и регионе в целом".

  • Напомним, 20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. По меньшей мере, 31 человек погиб.
  • На следующий день курдская вооруженная организация YPG ударила ракетами по югу Турции. В результате обстрелов погибли три человека, еще шесть ранены.

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Россия
Сирия
Турция
война с Россией
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