Представители Турции и Сирии впервые с 2011 года встретились в Москве

Об этом сообщили оборонные ведомства Турции и России .

Стало известно, что министр обороны Турции Хулуси Акар вместе с главой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу и Сирии Махмудом Аббасом, а также руководителями разведок двух стран.

"В ходе встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с террористическими организациями на сирийской территории", – говорится в сообщении турецкой стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова в любой момент начать спецоперацию в Сирии, - спикер Эрдогана

В частности, в сообщении встреча названа конструктивной, была достигнута договоренность о том, что такие трехсторонние встречи и обсуждения будут продолжены "в целях обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе".

Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что "стороны отметили состоявшийся в данном формате конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации ситуации в арабской республике и регионе в целом".

Напомним, 20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. По меньшей мере, 31 человек погиб.

На следующий день курдская вооруженная организация YPG ударила ракетами по югу Турции. В результате обстрелов погибли три человека, еще шесть ранены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb