Представители Турции и Сирии впервые с 2011 года встретились в Москве
В Москве состоялась встреча глав министерств обороны и разведывательных служб Турции, России, Сирии – для Анкары и Дамаска это первая с начала гражданской войны в 2011 году встреча такого уровня
Об этом сообщили оборонные ведомства Турции и России .
Стало известно, что министр обороны Турции Хулуси Акар вместе с главой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом встретились с министром обороны России Сергеем Шойгу и Сирии Махмудом Аббасом, а также руководителями разведок двух стран.
"В ходе встречи обсуждались сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с террористическими организациями на сирийской территории", – говорится в сообщении турецкой стороны.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова в любой момент начать спецоперацию в Сирии, - спикер Эрдогана
В частности, в сообщении встреча названа конструктивной, была достигнута договоренность о том, что такие трехсторонние встречи и обсуждения будут продолжены "в целях обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе".
Министерство обороны РФ в свою очередь заявило, что "стороны отметили состоявшийся в данном формате конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации ситуации в арабской республике и регионе в целом".
- Напомним, 20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. По меньшей мере, 31 человек погиб.
- На следующий день курдская вооруженная организация YPG ударила ракетами по югу Турции. В результате обстрелов погибли три человека, еще шесть ранены.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.41Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное