Представители стран Запада ушли с заседания ООН во время выступления уполномоченной РФ по правам детей, арестовать которую постновил МУС
Представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Албании и Мальты ушли с заседания ООН во время выступления уполномоченной РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой
Об этом информирует CNN.
Делегаты западных стран покинули встречу Организации Объединенных Наций с российской комиссаром по правам ребенка, разыскиваемой Международным уголовным судом по обвинениям в распространении дезинформации о войне в Украине.
Львова-Белова включилась по видеосвязи на неформальное заседание, созванное Россией для обсуждения "эвакуации" украинских детей из зоны конфликта.
"Именно по этой причине мы выступили сегодня против их выступления по Arria-Formula, женщины, обвиненной в военных преступлениях", - сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Представители Соединенных Штатов, Британии, Албании и Мальты покинули зал во время выступления российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Посол России в ООН Василий Небензя назвал этот шаг "четкой демонстрацией своего безразличия к судьбе детей Донбасса и украинских детей".
"Поскольку Россия взяла на себя председательство в Совете Безопасности, мы будем использовать любую возможность, чтобы противостоять использованию ею своего места в кресле для распространения дезинформации и использования своего кресла для поддержки своих усилий", - добавила Томас Гринфилд.
Посол США в ООН добавила, что США, как и Британия, заблокировали трансляцию встречи, поэтому Львова-Белова не получила "международной трибуны для распространения дезинформации и попытки защитить происходящие в Украине ужасные действия".
- Россия созвала на 5 апреля неформальную встречу Совбеза ООН, которая, по ее версии, должна быть сосредоточена на "эвакуации детей из зоны конфликта". Великобритания заблокировала веб-трансляцию этого заседания, поскольку на нем онлайн запланировали выступление уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордер на ее арест по делу о преступлениях против украинских детей 17 марта выдал Международный уголовный суд.
- 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали, что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
- Совет ООН по правам человека на сессии принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
- Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
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