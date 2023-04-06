Об этом информирует CNN.

Делегаты западных стран покинули встречу Организации Объединенных Наций с российской комиссаром по правам ребенка, разыскиваемой Международным уголовным судом по обвинениям в распространении дезинформации о войне в Украине.

Львова-Белова включилась по видеосвязи на неформальное заседание, созванное Россией для обсуждения "эвакуации" украинских детей из зоны конфликта.

"Именно по этой причине мы выступили сегодня против их выступления по Arria-Formula, женщины, обвиненной в военных преступлениях", - сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Представители Соединенных Штатов, Британии, Албании и Мальты покинули зал во время выступления российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Посол России в ООН Василий Небензя назвал этот шаг "четкой демонстрацией своего безразличия к судьбе детей Донбасса и украинских детей".

"Поскольку Россия взяла на себя председательство в Совете Безопасности, мы будем использовать любую возможность, чтобы противостоять использованию ею своего места в кресле для распространения дезинформации и использования своего кресла для поддержки своих усилий", - добавила Томас Гринфилд.

Посол США в ООН добавила, что США, как и Британия, заблокировали трансляцию встречи, поэтому Львова-Белова не получила "международной трибуны для распространения дезинформации и попытки защитить происходящие в Украине ужасные действия".