Представители США выразили готовность подписать три соглашения во время встречи Зеленского и Байдена, - ОПУ
Во время визита президента Владимира Зеленского в США планируется подписать три соглашения
Об этом сообщает Офис президента.
Состоялась встреча заместителя главы ОП Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюар
Машовец отметил готовность проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и сотрудничеству в космической сфере.
Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы.
- Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа .
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