Представители США выразили готовность подписать три соглашения во время встречи Зеленского и Байдена, - ОПУ

Об этом сообщает Офис президента.



Состоялась встреча заместителя главы ОП Романа Машовца с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюар



Машовец отметил готовность проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в области исследований, разработок, испытаний и сотрудничеству в космической сфере.



Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 31 августа .