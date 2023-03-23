Об этом пишут Reuters.

В настоящее время продолжаются переговоры о выделении многомиллиардного раунда финансирования учреждений Саудовской Аравии и ОАЭ для компании Илона Маска SpaceX.

Ожидается, что производители ракет оценят примерно в 140 миллиардов долларов. В частности, утверждается, что в 2022 году SpaceX привлекла 2 миллиарда долларов, а в 2020 году - 2,6 миллиарда долларов.

"Представители компании и Morgan Stanley сообщили инвесторам, что в раунде финансирования принимают участие Water and Electricity Holding Company Саудовской Аравии, являющейся частью суверенного фонда страны, и Alpha Dhabi из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте журналистов.