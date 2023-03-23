Представители Саудовской Аравии и ОАЭ планируют инвестировать в SpaceX Илона Маска миллиарды долларов
Подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и компания по Абу-Даби планируют многомиллиардный раунд финансирования компании SpaceX, возглавляемой Илоном Маском
Об этом пишут Reuters.
В настоящее время продолжаются переговоры о выделении многомиллиардного раунда финансирования учреждений Саудовской Аравии и ОАЭ для компании Илона Маска SpaceX.
Ожидается, что производители ракет оценят примерно в 140 миллиардов долларов. В частности, утверждается, что в 2022 году SpaceX привлекла 2 миллиарда долларов, а в 2020 году - 2,6 миллиарда долларов.
"Представители компании и Morgan Stanley сообщили инвесторам, что в раунде финансирования принимают участие Water and Electricity Holding Company Саудовской Аравии, являющейся частью суверенного фонда страны, и Alpha Dhabi из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте журналистов.
- Напомним, 2 марта SpaceX Илона Маска запустила четырех человек на орбиту в Международную космическую станцию, к двум членам экипажа NASA присоединились российский космонавт и астронавт ОАЭ.
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