Представители Росатома отмывают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу ЗАЭС, – разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как отметили в разведке, для этого оккупанты оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имя работников ЗАЭС, имеющих гражданство Украины. А реальной финансовой отчетности не оформляют и не представляют.

"То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками Росатома", – говорят в ГУР МО.

По данным разведки, на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из них – кадыровцы из батальона "Ахмат", главной задачей которых является запугивание персонала и склонение его к сотрудничеству с оккупантами.

Кроме того, в промышленной зоне станции обнаружили около трехсот мин. Их оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Сотрудники ФСБ распространили информацию, якобы это "тайники диверсионных подразделений ВСУ".