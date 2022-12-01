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Представители Росатома отмывают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу ЗАЭС, – разведка

1 декабря, 2022 четверг
19:40
война с Россией Росатом

Представители корпорации "Росатом" присваивают деньги, выделяемые на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как отметили в разведке, для этого оккупанты оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имя работников ЗАЭС, имеющих гражданство Украины. А реальной финансовой отчетности не оформляют и не представляют.

"То есть деньги, которые предназначались для оплаты работы персонала станции, присваиваются оккупационной администрацией и сотрудниками Росатома", – говорят в ГУР МО.

По данным разведки, на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из них – кадыровцы из батальона "Ахмат", главной задачей которых является запугивание персонала и склонение его к сотрудничеству с оккупантами.

Кроме того, в промышленной зоне станции обнаружили около трехсот мин. Их оставили после себя подразделения оккупантов, когда покидали станцию. Сотрудники ФСБ распространили информацию, якобы это "тайники диверсионных подразделений ВСУ".

  • 30 ноября АО "Концерн Росэнергоатом", незаконно подчинивший себе оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, объявило, что назначило на ней " директора ". Им стал коллаборант Черничук.

  • 1 декабря о том, что заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук стал коллаборантом и начал сотрудничать с оккупантами, сообщил президент Энергоатома Петр Котин.

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