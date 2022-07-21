"Представители РФ на суд не явились": Жители Одесчины отсудили у России более миллиона гривен

Об этом пишет Общественное со ссылкой на решение Беляевского районного суда и Малиновского районного суда г. Одессы.

22 июня в городском суде постановили взыскать с Российской Федерации 1 080 100 грн в пользу истца, который вместе с матерью в 2014 году был вынужден уехать с временно оккупированной территории города Первомайск Луганской области в Одессу. Несколько раз суд вызвал представителей РФ, но ни на одно из заседаний они не явились.

"Размер морального вреда был установлен истцами с учетом характера и объема причиненных моральных страданий, существенного нарушения конституционных прав ЛИЦО_1, умышленного характера действий, а также чувства беспомощности и разочарования, которые он испытывает годами из-за невозможности восстановить нарушенные права. Суд считает доказанным факт задачи ответа моральный вред, поэтому иск подлежит удовлетворению", - говорится в решении суда.

11 июля в Беляевском районном суде приняли взыскать с РФ возмещение в размере 150 000 гривен. Компенсацию получит женщина, которая в феврале 2014 года была вынуждена уехать из Луганщины в Одесскую область. На рассмотрение этого дела представители РФ тоже не явились.

В Гааге до конца года могут рассмотреть первое дело российского военного преступника. Международный уголовный суд владеет обоснованными подозрениями в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.

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