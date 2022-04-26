В Херсоне российские оккупанты представили своих "председателя ОВА" и "мэра"

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны".

Справка: 65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде VIII созыва. С начала полномасштабной войны поддержал российскую оккупацию Херсона.



"Радио Свобода" со ссылкой на комментарий Геннадия Лагуты сообщает, что Александр Кобец - это мужчина старше 60 лет, который до 1991 года жил в Херсоне.



В то же время, законно избранный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил в Facebook, что Кобец Александр Юрьевич заявил о намерении "координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города".



"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, председателям районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия Херсонского городского головы делегируются, согласно приказу областного военного коменданта РФ, Кобец Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру Васильевичу. Кобец озвучил, что с сегодняшнего дня именно он будет координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города", - написал Колыхаев.



Ранее, 25 апреля, Колыхаев сообщил, что армия РФ захватила здание городского совета Херсона.

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