Представители ООН выехали в Запорожье для подготовки эвакуации людей из Мариуполя
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сообщила, что выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя
Об этом она написала в своем Twitter.
"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеюсь, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала Лубрани.
- 26 апреля глава ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным. На этой встрече Гутерреш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать общую группу для организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".
- Впоследствии Песков опроверг наличие договоренностей с Путиным об эвакуации гражданских из "Азовстали".
- Вчера, 27 апреля, Гутерреш прибыл в Украину, где намерен встретиться с Кулебой и Зеленским.
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