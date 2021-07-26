Представители ОБСЕ еще в плановых отпусках, - Арестович о заседании ТКГ из-за обострения на Донбассе

Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина .

"Сейчас вопрос решается. Но технически, это вряд ли возможно, так как представители ОБСЕ еще в плановых отпусках. Следующее плановое заседание ТКГ до 26 августа", - отметил Арестович.



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