Представители ОБСЕ еще в плановых отпусках, - Арестович о заседании ТКГ из-за обострения на Донбассе
На данный момент украинская сторона решает вопрос созыва внеочередного консультаций Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе
Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина .
"Сейчас вопрос решается. Но технически, это вряд ли возможно, так как представители ОБСЕ еще в плановых отпусках. Следующее плановое заседание ТКГ до 26 августа", - отметил Арестович.
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- Напомним, ранее сообщалось, что боевики нанесли артиллерийский удар по украинским позициям в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате четыре бойца получили ранения, еще трое - боевые травмы.
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