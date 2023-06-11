Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, ситуация сейчас очень сложная, поскольку под водой оказались целые населенные пункты и районы города Херсон. Также затоплены ряд опасных объектов, среди которых по меньшей мере три кладбища, терминалы хранения нефтепродуктов, свалки. Кроме того, в реку Днепр и Черное море попали 450 тонн турбинной смазки.

"Мы убеждены - все это сделано агрессором намеренно. Все помнят, что Россия использовала зиму как оружие войны, создавая невозможные для жизни условия для мирных украинцев. Теперь она использует разрушительную силу воды как оружие против людей и всего живого", - написал Костин. .

В этой связи в первые часы после катастрофы было начато расследование и документирование преступления на Каховской ГЭС. Для этого собрана беспрецедентная по численности группа прокуроров, в которую вошли 172 прокурора из четырех областных прокуратур, Специализированной экологической прокуратуры и Департамента противодействия преступлениям.

Также собрана межведомственная следственная группа. В ее состав вошли 285 следователей СБУ и Нацполиции из нескольких регионов и центрального аппарата.

Добавлены также и ведущие мировые эксперты. В частности, коллеги из Международного уголовного суда посетили с украинскими прокурорами затопленные Антоновку и Херсон.

Костин добавил, что украинская сторона полностью готова к сотрудничеству и предоставляет все необходимые доказательства и информацию, чтобы офис прокурора МУС имел возможность провести независимое и объективное расследование.

"Это не просто запрос Украины и украинцев. Это расследование будет иметь чрезвычайное значение для безопасности во всем мире. Ведь не зря подобные преступления против всего живого называют преступлениями против человечности", - подытожил Костин.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду, 7 июня, подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В акватории Николаева на вечер субботы, 10 июня, уровень воды составляет 84 сантиметра.

За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился. В то же время сообщили, что в Черном море резко снизилась соленость воды.

11 июня стало известно, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС подтоплено по меньшей мере 46 населенных пунктов, без вести пропавшими считаются 35 жителей, среди них есть дети.