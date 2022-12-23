Представители местных властей Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам

Об этом сообщает издание Sky News .

Стало известно, что правительственный министр Майкл Гоув заявил, что сокращение с 10 500 фунтов стерлингов на человека до 5 900 фунтов стерлингов является результатом "более широкого давления на государственные финансы".

Сообщается, что в письме шотландского министра по делам Украины Нила Грея и валлийского министра социальной справедливости Джейн Хатт они попросили "срочно" пересмотреть эти решения.

"Объявленные изменения означают сокращение финансирования, доступного для помощи убегающим от незаконной войны Путина в Украине людям, чтобы обустроиться в новом доме", - говорится в письме.

"Перед лицом постоянных и острых потребностей контрпродуктивно и недальновидно сокращать жизненно важное финансирование, доступное для предоставления государственных услуг наиболее уязвимым слоям населения. Это поставит местные органы власти под чрезвычайное и неприемлемое давление в беспрецедентный кризис стоимости жизни" - заявили министры.

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"Прибывающие из Украины заслуживают такой же заботы и поддержки, которую мы оказываем прибывающим из Афганистана или через Программу переселения в Великобританию" - сказано в письме.

Представитель британского правительства заявила: "Советы получили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов через программу "Дома для Украины", чтобы они могли поддерживать прибывших, и они обязаны гарантировать, что семьи не останутся без крова".

"Министры и члены правительства регулярно встречаются со своими коллегами из децентрализованных правительств, и мы будем продолжать тесно сотрудничать с ними, чтобы обеспечить украинцам и их хозяевам необходимую поддержку" - добавила она.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или раньше, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.

20 декабря Британия передала Украине 900 генераторов и около 15 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов для украинских Вооруженных Сил, в частности, одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки.

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