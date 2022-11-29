Представители МАГАТЭ стали свидетелями обесточивания промышленной площадки ЧАЭС
МАГАТЭ с 22 по 24 ноября провело инспекции на ДСП "Чернобыльская АЭС" и ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами"
Об этом сообщили на сайте Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины.
Отмечают, что во время миссии представители МАГАТЭ посетили пункты захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка", комплекс производств "Вектор" ДСП "ЦППРО" и лаборатории ДСП "ЧАЭС". Также они могли лично пообщаться с персоналом предприятий, ознакомиться с условиями работы и имеющимся оборудованием.
"По результатам миссии представители МАГАТЭ изучили состояние объектов предприятий с целью оказания необходимой помощи, а именно обновление технического оборудования ГСП "ЧАЭС" и ГСП "ЦППРО", - сообщили в Госинспекции по ядерному регулированию.
Кроме того, в Госинспекции отметили, что представители МАГАТЭ осуществляли свою миссию в Чернобыльской зоне отчуждения во время очередной ракетной атаки на энергосистему Украины со стороны России 23 ноября. Они стали свидетелями обесточивания промышленной площадки ЧАЭС и перевода ее объектов на аварийную систему электропитания от дизель-генераторов.
- 19 июля стало известно, что СБУ собрала доказательства ядерного терроризма, совершенного Россией во время оккупации Чернобыльской зоны в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года.
- В Генштабе заявили, что Россия выпустила по украинской территории во время массированной атаки 23 ноября. 51 ракету и 5 беспилотников Силам обороны удалось сбить.
- В свою очередь в РФ заявили , что 23 ноября атаковала исключительно "системы военного управления Украины", а разрушение в Киеве - "последствия падения ракет украинской и иностранной ПВО".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное