Представители МАГАТЭ стали свидетелями обесточивания промышленной площадки ЧАЭС

Об этом сообщили на сайте Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины.

Отмечают, что во время миссии представители МАГАТЭ посетили пункты захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка", комплекс производств "Вектор" ДСП "ЦППРО" и лаборатории ДСП "ЧАЭС". Также они могли лично пообщаться с персоналом предприятий, ознакомиться с условиями работы и имеющимся оборудованием.

"По результатам миссии представители МАГАТЭ изучили состояние объектов предприятий с целью оказания необходимой помощи, а именно обновление технического оборудования ГСП "ЧАЭС" и ГСП "ЦППРО", - сообщили в Госинспекции по ядерному регулированию.

Кроме того, в Госинспекции отметили, что представители МАГАТЭ осуществляли свою миссию в Чернобыльской зоне отчуждения во время очередной ракетной атаки на энергосистему Украины со стороны России 23 ноября. Они стали свидетелями обесточивания промышленной площадки ЧАЭС и перевода ее объектов на аварийную систему электропитания от дизель-генераторов.

19 июля стало известно, что СБУ собрала доказательства ядерного терроризма, совершенного Россией во время оккупации Чернобыльской зоны в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года.

В Генштабе заявили, что Россия выпустила по украинской территории во время массированной атаки 23 ноября. 51 ракету и 5 беспилотников Силам обороны удалось сбить.

В свою очередь в РФ заявили , что 23 ноября атаковала исключительно "системы военного управления Украины", а разрушение в Киеве - "последствия падения ракет украинской и иностранной ПВО".