Представители МАГАТЭ прибыли на Южноукраинскую АЭС

Об этом сообщает Укринформ .

Предполагается, что эксперты МАГАТЭ будут находиться на станции до завершения боевых действий в Украине.

"Учитывая все риски и текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что нам необходимо усилить присутствие агентства на украинских АЭС. Начали мы с крупнейшей в Украине Запорожской АЭС. Теперь - расширяем эту миссию на все атомные станции. Это лишь первый шаг. Мы будем продолжать свою деятельность в этом направлении", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

На Южноукраинской АЭС в рамках миссии будут находиться два представителя МАГАТЭ, которые будут проводить мониторинг ситуации на станции, предоставлять техническую поддержку и консультации украинским специалистам и фиксировать все внештатные ситуации для дальнейшего доклада.

Ранее в Госатомрегулировании сообщили, что в ближайшее время МАГАТЭ развернет мониторинговые миссии на всех украинских АЭС.

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