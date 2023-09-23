Представители Кремля тайно выходят на контакт с Британией, - СМИ

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что тайные встречи проходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Представители двух стран говорили о проблемах безопасности, влияющих на Британию, а также международном обществе, включая дефицит зерна и ядерную безопасность.

Издание отмечает, что Соединенное Королевство не ведет активные мирные переговоры, направленные на дипломатическое разрешение конфликта. Это подтвердил британский дипломат, принимавший участие в некоторых из этих разговоров.

"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы ни в коем случае не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от кого-либо, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", - сказал он.