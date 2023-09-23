Представители Кремля тайно выходят на контакт с Британией, - СМИ
В последние 18 месяцев британские дипломаты проводили переговоры с представителями российской стороны относительно глобальной безопасности на фоне войны в Украине
Об этом пишет Sky News.
Отмечается, что тайные встречи проходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Представители двух стран говорили о проблемах безопасности, влияющих на Британию, а также международном обществе, включая дефицит зерна и ядерную безопасность.
Издание отмечает, что Соединенное Королевство не ведет активные мирные переговоры, направленные на дипломатическое разрешение конфликта. Это подтвердил британский дипломат, принимавший участие в некоторых из этих разговоров.
"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы ни в коем случае не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от кого-либо, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", - сказал он.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин не стремится к переговорам в классическом понимании, он подразумевает исключительно один из трех сценариев.
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