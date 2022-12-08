Представители Красного Креста посетили украинских военнопленных: передали теплую одежду и книги
Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили украинских военнопленных и передали им теплую одежду, одеяла, средства гигиены и книги
Об этом сообщает пресс-служба МККК.
"Эти визиты являются важным шагом вперед по сохранению человечности в условиях жестокости международного вооруженного конфликта", - цитирует пресс-служба президента Красного Креста Мирьяну Сполярич-Эггер.
По ее словам, представители Красного Креста проверили, как россияне обращаются с украинскими военнопленными. МККК также передал им теплую одежду, одеяла, средства гигиены и книги.
"Семьям: я хочу, чтобы вы знали, что ваши близкие - наш главный приоритет, и мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных", - сказала Сполярич-Эггер.
В Комитете напомнили, что все военнопленные имеют право на регулярные встречи с делегатами МККК в соответствии с Третьей Женевской конвенцией.
"Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ для неоднократного посещения всех военнопленных лично, где бы их ни содержали", - подчеркнули в пресс-службе Комитета.
- Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер 8 декабря прибыла в Украину с четырехдневным визитом. Она планирует посетить Николаев и Херсонскую область.
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