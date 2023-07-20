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Представители Красного Креста Беларуси будут отвечать за похищение украинских детей, - вице-президент Общества Красного Креста Украины Розенко

20 июля, 2023 четверг
16:56
Война с Россией

Вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко убежден, что представители Красного Креста Беларуси, причастные к незаконной депортации украинских детей, будут отвечать перед судом за свои преступления

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Общество Красного Креста Украины достаточно жестко отреагировало на похищение украинских детей Красным Крестом Беларуси. Мы не можем влиять на их действия, однако еще вчера утром мы обратились в международные соответствующие организации, чтобы они не просто выразили обеспокоенность. Мы требуем, чтобы Красный Крест Беларуси лишили права использовать марку Общества", - рассказал Розенко.

Вице-президент подчеркнул, что незаконная депортация украинских детей является военным преступлением.

"Похищение украинских детей Красным Крестом Беларуси является военным преступлением. Я хочу напомнить, что за соответствующее преступление Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Поэтому я убежден, что рано или поздно представители Красного Креста Беларуси, причастные к незаконной депортации украинских детей, будут отвечать перед судом за свои преступления", – добавил он.

Незаконный вывоз украинских детей в Беларусь

О том, что часть украинских детей с оккупированных территорий, которых враг вывез "на оздоровление" в Беларусь, не вернулась назад, сообщил российскому оппозиционному каналу "Дождь" глава Народного антикризисного управления и представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, пишет "Медуза" ".

Он отметил, что вывезенные дети-сироты просто "исчезают". Сколько детей так и не вернулись в Украину, пока неизвестно.

"Последние сведения касаются детей-сирот, которые не вернулись на оккупированную территорию Украины. И они исчезли, то есть следует их потерять на территории Российской Федерации. Мы не можем дальше сообщить сведения о том, где они сейчас находятся", - сказал Латушко.

Оккупационные власти в свою очередь утверждают, что сирот из детских домов вывозят в Беларусь "для оздоровления".

Глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов отреагировал на такое заявление и назвал это "обвинениями" Беларуси.

"Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, по мере своих мыслей воспаленных, обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом - и принимает, и будет принимать активное участие", - сказал Шевцов.

Он утверждает, что в Беларуси детям дарят подарки и "делают все, чтобы они забыли об ужасе войны" и назвал обвинения безосновательными.

"Когда я узнал, что Беларусь обвиняют, я понял, что эти обвинения рано или поздно непосредственно выскажут в частности белорусскому Красному Кресту. И просто чтобы убедиться и убедить всех, я сел сразу в ближайший конвой и приехал сюда, чтобы показать всем", - заявил Шевцов во время очередной поездки на временно оккупированный Донбасс.

Глава белорусского Красного Креста подчеркнул, что "не может допустить потери имиджа ни страны, ни белорусского Красного Креста, ни всего движения Красного Креста и Красного Полумесяца в мире".

Издание "Зеркало" напоминает, что во время предварительной поездки на оккупированные украинские территории Дмитрий Шевцов был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными. В Международном комитете Красного Креста заявили, что изучают этот инцидент.

  • В мае стало известно, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий. Открыто уголовное производство.
  • Журналисты Радио Свобода подготовили фильм-расследование о том, как весной 2022 года армия РФ вместе с представителями группировки "ДНР" депортировали в Россию 31 украинского ребенка.
Криминал
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
воєнні злочини Росії
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