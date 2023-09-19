Представители G7 распланируют долгосрочную помощь Украине, ведь предполагают, что война может затянуться на 6-7 лет, - Bloomberg
Чиновник одной из стран G7 сказал, что война России в Украине может длиться еще 6-7 лет и что союзники должны распланировать финансы на такой срок, чтобы продолжать поддержку
Об этом пишет Bloomberg.
Представители G7 вместе с президентом США Джо Байденом обсудили этот вопрос кулуарно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, был обсужден негативный сценарий – то, что война России в Украине будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Об этом Bloomberg сообщил чиновник Госдепартамента США, пожелавший остаться анонимным.
По словам чиновника, представители G7 согласились, что война, вероятно, продлится еще шесть-семь лет. Следовательно, США и их союзники закладывают это в свое военное и финансовое планирование, чтобы продолжать помогать Киеву.
Долгосрочная поддержка Украине будет включать помощь в энергетике, восстановлении инфраструктуры, укреплении экономики страны, чтобы сдерживать Россию в будущем, сказал чиновник.
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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли также отметил, что долгосрочная помощь Украине будет включать энергетическую и инфраструктурную поддержку.
- 19 сентября президент США Джо Байден в выступлении на 78-м заседании Генассамблеи ООН заявил, что США будут солидарными с Украиной столько, сколько ей это потребуется ради защиты своей территориальной целостности. Это инвестиция в будущее каждой страны, ведь на кону международный порядок.
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