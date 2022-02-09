Представители ЕС добавили еще 5 человек в санкционный список из-за нарушения суверенитета Украины
Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение добавить еще 5 человек в санкционный список, введенный в связи с нарушением суверенитета Украины
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Послы ЕС сейчас решили добавить еще 5 человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины", – сказал Йозвяк.
По его данным, эти люди способствовали проведению выборов в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму.
Официально это решение будет одобрено позже в феврале.
В настоящее время санкционный список включает 177 человек и 48 компаний.
- Напомним, что 24 августа 2021 года Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна передала ЕС санкционный список против режима Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса на границах Беларуси и Евросоюза.
- Европейский Союз 11 октября добавил еще восемь человек в санкционный список за оккупацию Крыма Россией.
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