Представители ЕС добавили еще 5 человек в санкционный список из-за нарушения суверенитета Украины

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.



"Послы ЕС сейчас решили добавить еще 5 человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины", – сказал Йозвяк.



По его данным, эти люди способствовали проведению выборов в Государственную думу РФ в оккупированном Крыму.



Официально это решение будет одобрено позже в феврале.



В настоящее время санкционный список включает 177 человек и 48 компаний.

Напомним, что 24 августа 2021 года Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна передала ЕС санкционный список против режима Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса на границах Беларуси и Евросоюза.

Европейский Союз 11 октября добавил еще восемь человек в санкционный список за оккупацию Крыма Россией.