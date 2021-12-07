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Представители движения "Талибан" попросили предоставить им место в ООН

7 декабря, 2021 вторник
12:11
Мир Афганистан

Захватившие власть в Афганистане талибы призвали ООН пересмотреть решение об отказе предоставления им места в организации

Об этом во вторник 7 декабря заявил заместитель официального представителя движения Энамулла Самангани, передает Интерфакс-Украина .

"Несправедливо предоставлять место Афганистану в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана. Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее", - сказал он.

В понедельник, 6 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об отложении решения о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму, сообщает сайт ООН.

Таким образом, нынешние послы являются представителями обеих стран, несмотря на смену де-факто власти.

ООН подчеркивает, что сосредоточена на помощи Афганистана и продолжает добиваться дипломатического разрешения кризиса в Мьянме после военного переворота 1 февраля.

  • Напомним, 17 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен говорить с исламистским режимом в Кабуле .
  • 17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря, что страны Евросоюза откроют совместную дипломатическую миссию в захваченном "Талибаном" Афганистане.
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Талибан
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