Представители движения "Талибан" попросили предоставить им место в ООН

Об этом во вторник 7 декабря заявил заместитель официального представителя движения Энамулла Самангани, передает Интерфакс-Украина .



"Несправедливо предоставлять место Афганистану в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана. Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее", - сказал он.



В понедельник, 6 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об отложении решения о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму, сообщает сайт ООН.



Таким образом, нынешние послы являются представителями обеих стран, несмотря на смену де-факто власти.



ООН подчеркивает, что сосредоточена на помощи Афганистана и продолжает добиваться дипломатического разрешения кризиса в Мьянме после военного переворота 1 февраля.

Напомним, 17 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен говорить с исламистским режимом в Кабуле .

17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря, что страны Евросоюза откроют совместную дипломатическую миссию в захваченном "Талибаном" Афганистане.