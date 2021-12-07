Представители движения "Талибан" попросили предоставить им место в ООН
Захватившие власть в Афганистане талибы призвали ООН пересмотреть решение об отказе предоставления им места в организации
Об этом во вторник 7 декабря заявил заместитель официального представителя движения Энамулла Самангани, передает Интерфакс-Украина .
"Несправедливо предоставлять место Афганистану в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана. Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее", - сказал он.
В понедельник, 6 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об отложении решения о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму, сообщает сайт ООН.
Таким образом, нынешние послы являются представителями обеих стран, несмотря на смену де-факто власти.
ООН подчеркивает, что сосредоточена на помощи Афганистана и продолжает добиваться дипломатического разрешения кризиса в Мьянме после военного переворота 1 февраля.
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