Представители движения #SaveФЛП протестуют под Верховной Радой, центр Киева перекрыт
Участники акции движения #SaveФЛП прошлись к Европейской площади и вернулись под Верховную Раду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Участники акции сформировали колонну, занявшую половину дороги по улице Грушевского, и спустились к Европейской площади. К ним присоединилась вторая часть движения #SaveФЛП, которые с утра собрались на Майдане Незалежности.
Митингующие блокировали движение по улицам, прилегающим к Европейской площади. После возвращения под здание ВР, ФЛПовцы снова перекрыли улицу Грушевского.
Движение по улице Грушевского заблокировано, а по улице Крещатик и Владимирскому спуску возобновлено. Также полиция частично перекрыла движение по улице Шелковичной. Улица Грушевского переполнена протестующими, рядом с ними дежурят силовики.
Шествие проходило в сопровождении полиции диалога и Нацгвардии.
- Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.
- 25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - до 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.
- 26 января участники акции SaveФЛП объявили протест под ВР бессрочным.
- Глава движения #SaveФЛП анонсировал акцию протеста возле Верховной Рады 17 февраля.
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