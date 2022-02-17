Представители движения #SaveФЛП протестуют под Верховной Радой, центр Киева перекрыт

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Участники акции сформировали колонну, занявшую половину дороги по улице Грушевского, и спустились к Европейской площади. К ним присоединилась вторая часть движения #SaveФЛП, которые с утра собрались на Майдане Незалежности.



Митингующие блокировали движение по улицам, прилегающим к Европейской площади. После возвращения под здание ВР, ФЛПовцы снова перекрыли улицу Грушевского.



Движение по улице Грушевского заблокировано, а по улице Крещатик и Владимирскому спуску возобновлено. Также полиция частично перекрыла движение по улице Шелковичной. Улица Грушевского переполнена протестующими, рядом с ними дежурят силовики.



Шествие проходило в сопровождении полиции диалога и Нацгвардии.

Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - до 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.

26 января участники акции SaveФЛП объявили протест под ВР бессрочным.

Глава движения #SaveФЛП анонсировал акцию протеста возле Верховной Рады 17 февраля.