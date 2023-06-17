Об этом сообщает NHK.

Стало известно, что собеседники рассказали, что большинство из них представляют строительный и медицинский секторы и были рекомендованы правительством Японии или приглашены правительствами Великобритании и Украины.

Ожидается, что японские строительные компании предложат помощь в разминировании и очистке территорий от наземных мин и восстановлении инфраструктуры, такой как мосты и ирригационные сооружения для ведения сельского хозяйства.

Медицинские фирмы среди прочего рассматривают возможности предоставления дистанционных медицинских услуг, чтобы справиться с нехваткой медперсонала в Украине.

Кроме того, кроме частных компаний, четыре правительственных агентства также рассматривают возможность участия в мероприятии в Лондоне. В их числе, в частности, Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA).

Обсуждения японскими участниками предложений к конференции еще продолжаются. Представлять Токио на форуме в Лондоне будет министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.