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Представители более 20 японских компаний планируют посетить конференцию по восстановлению Украины в Лондоне

17 июня, 2023 суббота
07:12
Мир Япония

Представители более 20 японских частных и государственных компаний и корпораций планируют принять участие в международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, которая состоится на следующей неделе в Лондоне

Об этом сообщает NHK.

Стало известно, что собеседники рассказали, что большинство из них представляют строительный и медицинский секторы и были рекомендованы правительством Японии или приглашены правительствами Великобритании и Украины.

Ожидается, что японские строительные компании предложат помощь в разминировании и очистке территорий от наземных мин и восстановлении инфраструктуры, такой как мосты и ирригационные сооружения для ведения сельского хозяйства.

Медицинские фирмы среди прочего рассматривают возможности предоставления дистанционных медицинских услуг, чтобы справиться с нехваткой медперсонала в Украине.

Кроме того, кроме частных компаний, четыре правительственных агентства также рассматривают возможность участия в мероприятии в Лондоне. В их числе, в частности, Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA).

Обсуждения японскими участниками предложений к конференции еще продолжаются. Представлять Токио на форуме в Лондоне будет министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.

  • Украинские компании 13 июня подписали Принципы долгосрочного устойчивого экономического обновления Украины (Ukraine Business Compact 2023). Они будут представлены международным инвесторам на ежегодной Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Украина
Япония
Великобритания
Мир про Украину
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