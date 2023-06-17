Представители более 20 японских компаний планируют посетить конференцию по восстановлению Украины в Лондоне
Представители более 20 японских частных и государственных компаний и корпораций планируют принять участие в международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, которая состоится на следующей неделе в Лондоне
Об этом сообщает NHK.
Стало известно, что собеседники рассказали, что большинство из них представляют строительный и медицинский секторы и были рекомендованы правительством Японии или приглашены правительствами Великобритании и Украины.
Ожидается, что японские строительные компании предложат помощь в разминировании и очистке территорий от наземных мин и восстановлении инфраструктуры, такой как мосты и ирригационные сооружения для ведения сельского хозяйства.
Медицинские фирмы среди прочего рассматривают возможности предоставления дистанционных медицинских услуг, чтобы справиться с нехваткой медперсонала в Украине.
Кроме того, кроме частных компаний, четыре правительственных агентства также рассматривают возможность участия в мероприятии в Лондоне. В их числе, в частности, Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA).
Обсуждения японскими участниками предложений к конференции еще продолжаются. Представлять Токио на форуме в Лондоне будет министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши.
- Украинские компании 13 июня подписали Принципы долгосрочного устойчивого экономического обновления Украины (Ukraine Business Compact 2023). Они будут представлены международным инвесторам на ежегодной Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
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