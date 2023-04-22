Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает ГУР в telegram.

По его словам, представители "элит" РФ боятся за свое будущее и потому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения России.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что таким образом они пытаются в будущем избежать привлечения к ответственности.

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", - убежден Юсов.

Он спрогнозировал, что количество таких контактов будет расти.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности. Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – пообещал Юсов.