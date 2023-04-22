Представители бизнес- и политической "элит" РФ ищут контакты с Украиной и Западом, - ГУР
Представители бизнесовой и политической элит России ищут контакты с Украиной и Западом, чтобы получить гарантии собственной безопасности после поражения РФ
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает ГУР в telegram.
По его словам, представители "элит" РФ боятся за свое будущее и потому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения России.
"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что таким образом они пытаются в будущем избежать привлечения к ответственности.
"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки обитателей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", - убежден Юсов.
Он спрогнозировал, что количество таких контактов будет расти.
"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности. Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – пообещал Юсов.
- 7 апреля в ГУР заявили, что в России появляются местные группы вооруженного сопротивления режиму Путина.
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